Al via il Volley Camp – Stagione 2025/2026

Ripartono i corsi di pallavolo con il Volley Camp Stagione 2025/2026, un’occasione imperdibile per avvicinarsi a questo sport entusiasmante e formativo.

L’iniziativa è rivolta a bambini e ragazzi a partire dai 6 anni, senza limiti di età, ed è pensata per coinvolgere tutte le fasce, dai più piccoli che vogliono muovere i primi passi sul campo, fino agli atleti più grandi desiderosi di perfezionare tecnica e tattica.

I corsi saranno tenuti da istruttori FIPAV qualificati, garanzia di professionalità e attenzione allo sviluppo sportivo dei partecipanti. Oltre all’aspetto tecnico, il camp offrirà un ambiente sano e motivante, dove imparare il valore del gioco di squadra, dell’impegno e del divertimento.

Per tutte le informazioni e le iscrizioni è possibile contattare il numero:

📞 329 4481777

Un’occasione unica per vivere la pallavolo da protagonisti e crescere insieme nello sport!