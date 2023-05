Al via la XV edizione della tradizionale Infiorata Città di Castelbuono dall’1 al 4 giugno 2023 – tema “La nostra Madre Terra”

Fervono i preparativi per la XV edizione dell’Infiorata Castelbuonese che, quest’anno si svolgerà nel lungo weekend dall’ 1 al 4 giugno con un programma ricco di appuntamenti artistici, culturali e musicali.

La tradizione e la storia che accompagna uno degli eventi più attesi del territorio regionale suscita sempre grandi emozioni e questo grazie ai Maestri Infioratori Castelbuonesi e agli alunni delle scolaresche partecipanti che ci regaleranno un weekend ricco di colori e profumi grazie alla realizzazione di opere floreali di grande livello che hanno portato questo appuntamento ad essere conosciuto in ogni parte d’Italia e del mondo.

La presenza di altre Città italiane che coltivano la tradizione dell’Infiorata ha arricchito nel tempo l’esperienza e il confronto tra i vari gruppi di infioratori che negli anni sono cresciuti di livello acquisendo nuove competenze artistiche e creative.

Il tema principale della XV edizione dell’Infiorata Castelbuonese, quest’anno sarà dedicato alla salvaguardia del nostro Pianeta, “La nostra Madre Terra” portando all’attenzione temi importanti come il cambiamento climatico e la salvaguardia ambientale, oggi più che mai temi attuali.

Lungo la scenografica via Sant’Anna, cuore del centro storico di Castelbuono, dalle ore 15,30 di giovedì 1° giugno nella lunga notte dell’Infiorata, verranno realizzati dai Maestri Infioratori e dalle scolaresche 20 stupendi bozzetti artistici floreali utilizzando garofani, gerbere, rose, margherite e piante raccolte nelle campagne del meraviglioso territorio del Parco delle Madonie, oltre all’impiego di finocchietto, fiori di cardo, polvere di carrubbo, crusca, polvere di caffè, semi, orzo, grano, riso, sale, ecc…

Jhonny Lagrua Presidente dell’Associazione Culturale PromoMadonie

“L’infiorata si afferma ancor di più come identità culturale del nostro Comune, che in questo caso contribuisce, oltre alla crescita culturale ed artistica, con il confronto, l’aggregazione e la collaborazione tra i gruppi e i singoli di ogni età, a creare indotti turistici ed economici indispensabili allo sviluppo, alla promozione e alla valorizzazione del nostro territorio.

In occasione di uno dei più affermati ed importanti eventi della Regione Siciliana, come l’Infiorata Città di Castelbuono, si è voluto pensare ad un tema di attualità “La nostra Madre Terra”, per questa ragione il contributo delle scuole sarà indispensabile, in quanto, oltre ad avvicinare i giovani all’arte e al territorio, con l’obiettivo di sensibilizzare ulteriormente all’importanza del rispetto dei valori come la salvaguardia della natura e del nostro pianeta, minacciato quotidianamente soprattutto dalla “mano” dell’uomo, si vuole creare anche il “vivaio” degli infioratori per poter continuare e tramandare l’arte d’infiorare alle generazioni future salvaguardando una delle tradizioni della nostra Comunità e del nostro territorio per fortuna ancora integro.

Voglio ringraziare il Direttore Artistico Marta Russo che ha curato anche quest’anno la selezione e la realizzazione dei bozzetti che verranno riprodotti dagli infioratori durante questa edizione e i capigruppo storici dei Maestri Infioratori per il loro costante impegno e per il loro prezioso contributo al servizio della nostra Comunità da ben quindici anni con l’Infiorata.

Il ricco programma prevede numerosi appuntamenti che spazieranno dall’enogastronomia, alle mostre, ai convegni, ai laboratori, alle performace degli artisti di strada, agli spettacoli dei gruppi folcloristici, ai concerti, alle rievocazioni storiche medievali con i cortei storici, gli sbandieratori e i musici di Sicilia che, con i loro affascinanti abiti e le loro armature, ci riporteranno indietro nel tempo.

Vi aspettiamo per ammirare la nostra meravigliosa Infiorata insieme alla bellezza della nostra arte e del nostro territorio!

Il programma e gli aggiornamenti della manifestazione sono disponibili sui siti ufficiali www.infioratadicastelbuono.it www.promomadonie.it

Contatti: mobile +39 329.4919281

Segreteria tel. +39 0921.673856

Indirizzo e-mail: info@promomadonie.it