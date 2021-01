Alessandro Piro, ingegnere per Medici senza Frontiere intervistato da Buongiorno Regione [VIDEO]

Una bella intervista, quella che ha avuto luogo questa mattina nel corso della trasmissione Rai Buongiorno Regione. A rispondere alle domande della giornalista Tiziana Martorana, l’ingegnere castelbuonese di Medici senza Frontiere Alessandro Piro.

Tra pochi giorni Alessandro partirà per la sua quinta missione, dopo il Sud Sudan, il Congo, il Malawi e il Venezuela sarà la volta del medio oriente, esattamente a Bagdad in Iraq. Come sempre in tutte le sue missioni, farà l’ingegnere occupandosi di logistica (Maggiori dettagli nel video in alto). Da parte nostra un grosso in bocca al lupo!