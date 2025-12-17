Alla Chiesa del Crocifisso un weekend di teatro e risate: tornano gli appuntamenti di “Rigenerazioni”

Un fine settimana all’insegna dello spettacolo e del divertimento è in programma alla Chiesa del Crocifisso, che si prepara ad accogliere due eventi inseriti nella rassegna “Rigenerazioni”, pronta a tornare con nuove proposte culturali capaci di coinvolgere pubblici di tutte le età.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 19, alle 21:30, quando sul palco dell’Auditorium Crucis andrà in scena “Amlet” di Luigi Maria Rausa. Uno spettacolo dal tono ironico e dissacrante, una rilettura originale e divertente che promette di sorprendere e coinvolgere il pubblico con leggerezza e intelligenza, tra comicità e riflessione.

Il secondo evento si terrà domenica 21, alle 17:30, ed è pensato per le famiglie e per i più piccoli. In scena “La banda dei clowns” di Santi Cicardo, uno spettacolo colorato e coinvolgente che, tra gag e momenti di pura allegria, saprà strappare sorrisi a grandi e bambini, trasformando il pomeriggio in una vera festa del teatro.

Entrambi gli spettacoli si svolgeranno presso l’Auditorium Crucis, con biglietto d’ingresso a 10 euro e ridotto bambini a 5 euro.

Per informazioni è possibile contattare il 351 9207461.

Un weekend da segnare in agenda, dunque, per chi ama il teatro e desidera vivere due serate di cultura e intrattenimento nel suggestivo spazio della Chiesa del Crocifisso.