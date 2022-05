Alla sala Magnum, laboratorio di magia per bambini

Ascolta l'articolo

Laboratorio di Magia Venerdì 27 Maggio 2022 Sala “Magnum Show” dalle 16:30 alle 19:30 Mago Magnum propone un divertente laboratorio magico con vere e proprie lezioni di magia, trucchi e giochi di prestigio per avvicinare e incuriosire bambini e adolescenti verso questa disciplina, che aiuta a migliorare lo spirito di osservazione, acquisire destrezza, agilità e maggior sicurezza così da vincere la timidezza.

La Scuola di Magia col Mago Magnum , dove insegna ai bambini divisi in gruppi, a turno, differenti giochi di prestigio con oggetti comuni, gli stessi bambini poco dopo si “esibiranno” gruppo per gruppo, sotto l’occhio attento del mago che li guiderà.

Naturalmente con tanta animazione , musica , giochi , area gioco con gonfiabili & playground , merenda inclusa per tutti i partecipanti

Prenota oggi stesso il tuo posto per diventare un Piccolo grande Mago