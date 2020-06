All’Astra su prenotazione e in streaming il comizio del sindaco Cicero sabato 13 giugno

Attraverso la pagina ufficiale del Comune di Castelbuono si dà comunicazione del comizio del sindaco Cicero in programma per sabato 13 giugno alle ore 17.30. Sarà possibile, previa prenotazione, assistere in presenza al comizio oppure vederlo in diretta streaming. Sotto l’avviso diffuso dall’amministrazione comunale:

Sabato 13 giugno 2020 alle ore 17,30 in streaming sulla pagina del comune di Castelbuono e dal vivo presso il Cine-Teatro Astra, il sindaco Mario Cicero terrà un comizio dal tema “facciamo il punto e mettiamo i puntini……”

Durante il comizio lo stesso esporrà ai cittadini l’attività amministrativa portata avanti in questi anni e parlerà dei progetti futuri.

Per partecipare di presenza è richiesta la prenotazione via whatsapp o messaggio al 3204363509 per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e distanziamento sociale che impongono un numero massimo di posti disponibili. Si ricorda altresì che per la partecipazione è necessario munirsi di dispositivi di protezione individuale.

L’amministrazione comunale