Allenamenti specializzati per Portieri al Campo Sportivo Failla di Castelbuono

Il Campo Sportivo Failla di Castelbuono è pronto ad accogliere una nuova serie di allenamenti specializzati dedicati esclusivamente ai portieri di calcio.

Dal 1 al 30 luglio, gli aspiranti portieri avranno l’opportunità di affinare le proprie abilità sotto la guida esperta dell’allenatore Mister Pippo Vetrano.

Gli allenamenti si svolgeranno tre volte alla settimana, precisamente il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Le sessioni avranno luogo alle 16:00 per i giovani nati tra il 2011 e il 2015, mentre per coloro nati tra il 2008 e il 2012, l’orario sarà alle 17:00.

Il programma di allenamento completo e mirato, sarà progettato per sviluppare le capacità specifiche dei portieri, come i riflessi, la presa, il posizionamento e la comunicazione in campo. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 giugno 2024. Contatti telefonici in locandina.