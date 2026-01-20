Allerta arancione confermata anche per domani 21 gennaio dalla Protezione civile: le scuole restano chiuse in alcuni comuni del comprensorio

Resta alta l’attenzione nel comprensorio madonita. Il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha infatti confermato anche per la giornata di domani, mercoledì 21 gennaio, il livello di allerta arancione per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, come indicato nell’ultimo bollettino ufficiale.

Le previsioni continuano a segnalare condizioni meteorologiche avverse, con possibili rovesci e temporali intensi, capaci di determinare criticità legate al deflusso delle acque, soprattutto nei centri abitati, nelle aree prossime ai corsi d’acqua e lungo la rete viaria.

Alla luce del quadro previsto, alcuni comuni del comprensorio madonita hanno già adottato misure precauzionali. In particolare, Cefalù, Collesano e Lascari hanno diramato ordinanze sindacali che dispongono la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado anche per la giornata di domani, mercoledì 21 gennaio.

Le amministrazioni locali raccomandano alla cittadinanza la massima prudenza negli spostamenti, invitando a limitare le uscite non necessarie e a prestare attenzione nelle zone più esposte ai rischi connessi al maltempo.