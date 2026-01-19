Allerta arancione sulle Madonie, nuovo bollettino della Protezione Civile: scuole chiuse in diversi comuni

La Protezione Civile regionale ha diramato un aggiornamento del bollettino di allerta meteo-idrogeologica, valido fino alle ore 24 di domani, 20 gennaio, che prevede allerta arancione su gran parte della Sicilia, incluse le Madonie.

Il livello di allerta indica una fase di preallarme, con rischio idrogeologico e idraulico elevato, legato a precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità, associate a venti di burrasca dai quadranti orientali, frequente attività elettrica e possibili criticità nei bacini minori e nelle aree urbanizzate.

In considerazione del quadro previsto e delle indicazioni della Protezione Civile, diversi Comuni del comprensorio madonita, tra cui Cefalù, Castelbuono, Gangi, Lascari, Collesano, Castellana Sicula, Caltavuturo e non è escluso che la lista possa allargarsi nelle prossime ore, hanno disposto per la giornata di domani la chiusura delle scuole, come misura precauzionale a tutela della pubblica incolumità.

La Protezione Civile raccomanda comunque massima attenzione, invitando i cittadini a limitare gli spostamenti non necessari, a prestare attenzione in prossimità di corsi d’acqua, sottopassi e aree soggette ad allagamento e a seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali diffuse dagli enti competenti.