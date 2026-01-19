Allerta meteo e forti venti: cade una quercia sulla SP9 a Collesano, ripristinato il collegamento con Isnello e Castelbuono

COLLESANO – Le forti raffiche di vento previste dall’allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale stanno producendo i primi effetti concreti sul territorio delle Madonie. In mattinata, una grossa quercia è crollata sulla Strada Provinciale 9, nei pressi del bivio di contrada Drinzi, causando l’interruzione del collegamento viario tra Collesano, Isnello e Castelbuono.

L’albero, di notevoli dimensioni, si è abbattuto improvvisamente sulla carreggiata rendendo impossibile il transito dei veicoli e creando una situazione di potenziale pericolo per automobilisti e pendolari. Fortunatamente, al momento del crollo non si registrano feriti o persone coinvolte.

A confermare l’accaduto è stato lo stesso Comune di Collesano, che ha diffuso un avviso ufficiale rivolto alla cittadinanza:

«A causa del forte vento, un albero è caduto sulla SP9, quasi all’altezza del bivio di Drinzi. Il traffico è quindi attualmente interrotto. Si invita la cittadinanza a non percorrere la zona e a utilizzare percorsi alternativi fino a nuova comunicazione. Seguiranno aggiornamenti».

L’episodio si inserisce pienamente nel quadro dell’allerta meteo in corso, che segnala condizioni di vento forte e possibili criticità sul piano della sicurezza, soprattutto lungo le strade extraurbane e montane. Proprio queste arterie risultano maggiormente esposte alla caduta di alberi, rami e detriti, come dimostrato dall’evento verificatosi in contrada Drinzi.

Sul posto sono in corso gli interventi per la rimozione dell’albero e il ripristino delle condizioni di sicurezza, mentre le autorità raccomandano la massima prudenza negli spostamenti e invitano i cittadini a seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali.

La caduta della quercia rappresenta un esempio concreto dei rischi legati alle avverse condizioni meteorologiche, soprattutto per i numerosi pendolari che quotidianamente percorrono le strade di collegamento tra i comuni delle Madonie. In attesa del ripristino della viabilità, resta alta l’attenzione sull’evolversi del maltempo nelle prossime ore.

AGGIORNAMENTO VIABILITÀ COMUNE DI COLLESANO

Si comunica che la viabilità sulla strada interessata dalla caduta dell’albero è stata tempestivamente ripristinata.

Invitiamo comunque tutti a procedere con prudenza