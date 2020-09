All’Istituto Luigi Failla Tedaldi si inizia il 23 settembre

Giorno 23 settembre gli alunni e i docenti dell’Istituto di Istruzione secondaria di II grado (Liceo ed Ipsasr) Luigi Failla Tedaldi rientrano in classe. Sono passati più di sei mesi dall’ultimo giorno di scuola in presenza, sei mesi in cui la dirigenza e lo staff, i docenti e il personale ATA hanno messo in campo tutte le risorse perché la scuola continuasse a perseguire i suoi obiettivi di apprendimento e formazione civile e culturale.

Alle ore 8:20 per il Liceo e 8:15 per il Professionale Agrario suonerà la prima campanella dell’Istituto diretto dal DS Alberto Celestri e i circa 600 studenti potranno riprendere le attività, nel rispetto dei protocolli anti Covid-19. Tutte le misure e le disposizioni per un’apertura in sicurezza sono state comunicate all’utenza attraverso varie circolari pubblicate sul sito dell’Istituto.

In questi mesi la scuola è stata impegnata nella riorganizzazione degli spazi e nella predisposizione di strumenti di protezione e disinfezione. Per alcune settimane, in attesa dei banchi monoposto, sarà attuata una turnazione settimanale degli allievi, in maniera tale che la metà della classe sia presente nell’aula e la rimanente metà sia collegata attraverso la piattaforma d’istituto. Inoltre la scuola ha stilato ed adottato un Piano di Didattica Digitale Integrato, che mette a frutto l’esperienza della didattica a distanza attuata durante il lockdown, e ha rivisto il Regolamento d’Istituto, per garantire a tutti efficacia formativa e sicurezza sanitaria.

“È una grande sfida quella che ci apprestiamo ad affrontare”, dice il preside dell’Istituto Alberto Celestri, ”ma stiamo partendo con la consapevolezza di avere fatto tutto ciò che è nelle nostre possibilità perché il nuovo anno scolastico sia produttivo e sicuro. Siamo certi che la collaborazione delle famiglie e il senso di responsabilità dei nostri alunni, dentro e fuori la scuola, contribuiranno a far sì il Covid resti lontano. Insieme possiamo fare in modo che l’esperienza della pandemia, oltre alle negatività e difficoltà oggettive, ci lasci tutti maggiormente solidali e responsabili.

Buon anno scolastico a tutti!”.