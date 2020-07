All’ospedale Giglio di Cefalù Risonanza Magnetica serale e nel week end

La Fondazione Giglio attiva il servizio serale per la risonanza magnetica in solvenza.

E’ possibile effettuare l’esame il martedì e giovedì dalle ore 19.30 alle ore 23 se si tratta di risonanza magnetica senza mezzo di contrasto.

Sabato dalle ore 14 alle ore 20 per le risonanze magnetiche con e senza mezzo di contrasto.

Domenica dalle ore 8 alle ore 20 RM senza e con mezzo di contrasto.

La Risonanza Magnetica, in solvenza, può essere prenotata al numero 0921-920126/173 (lun-ven. dalle ore 8 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30), con un messaggio whatsapp al numero 331-4048959 o a mezzo email intramoenia@hsrgiglio.it

Non occorre l’impegnativa del medico di famiglia.

A partire dall’11 luglio il sabato pomeriggio viene attivata una seduta in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale di RM e TC senza e con mezzo di contrasto.

Si può prenotare al Cup SSN 0921-920502 In questo caso occorre impegnativa del proprio medico.