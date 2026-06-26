“ALTO IMPATTO” A TERMINI IMERESE 16 DENUNCIATI, 8 SEGNALAZIONI ALLA PREFETTURA E SANZIONI PER OLTRE 10.000 EURO.

Nei giorni scorsi e durante il fine settimana, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Termini Imerese, con il supporto dei militari del N.O.R. – Sezione Operativa e Sezione Radiomobile, e delle Stazioni di Termini Imerese, Trabia, Aliminusa, Sciara e Caccamo sono stati impegnati in un’attività di controllo straordinario del territorio con azione a largo raggio, al fine di incrementare la percezione del livello di sicurezza da parte dei cittadini, svolgendo una serie di servizi, sia per quanto concerne la verifica ed il rispetto delle norme comportamentali al codice della strada, sia nell’ambito del controllo inerente l’utilizzo e la diffusione di sostanze stupefacenti.

In dettaglio, 9 persone sono state deferite tra Termini Imerese e Sciara per guida del veicolo senza aver mai conseguito la patente di guida, in tutti i casi aggravata dalla recidiva nel biennio.

A questi si aggiungono 4 deferimenti per guida sotto l’effetto di sostanze alcooliche, con l’immediato ritiro della patente di guida ai fini della sospensione; 1 deferimento per rifiuto dell’accertamento tramite etilometro, con l’immediato ritiro della patente di guida ai fini della sospensione, tutti riscontrati nel comune di Termini Imerese.

A Trabia, un 33enne gravato da pregiudizi di polizia è stato deferito per sottrazione di cose sottoposte a sequestro, dopo aver spostato il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, di cui era stato nominato custode, dal luogo di custodia indicato al momento del sequestro, senza preventiva autorizzazione dell’Ufficio di Polizia procedente.

A Termini Imerese, un 17enne è stato denunciato in stato di libertà dai militari della Sezione Radiomobile per porto ingiustificato di armi e/o oggetti atti ad offendere poiché, in seguito a perquisizione personale veniva trovato in possesso di un tirapugni in metallo di genere vietato, immediatamente posto a sequestro. Il medesimo è stato inoltre segnalato alla Prefettura in quanto trovato in possesso di alcune dosi di hashish.

A Caltavuturo, i militari della locale Stazione, hanno denunciato in stato di libertà un 32enne Palermitano, gravato da precedenti di polizia e sottoposto all’avviso orale,per vendita di prodotti industriali con segni mendaci. L’uomo è stato sorpreso alla guida di un’auto con il bagagliaio contenente 118 confezioni di profumo di dubbia provenienza, della cui legittima origine non è stato in grado di fornire alcuna giustificazione, il 32enne è stato inoltre sanzionato per aver circolato senza aver mai conseguito la patente di guida, con conseguente fermo amministrativo del veicolo.

Nell’ambito del contrasto al consumo di sostanze stupefacenti, i Carabinieri hanno segnalato alla Prefettura di Palermo un totale di 8 persone trovate in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana per uso personale.

Complessivamente sono state identificate 161 persone, controllati 74 veicoli, elevate 29 contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada per un importo complessivo di euro 11.126,00.