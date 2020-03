Altro che Insieme si può ( IL SINDACO,COERENTEMENTE CON IL DPDC, CI TIENE A DEBITA DISTANZA )

(Riceviamo e pubblichiamo) Ci saremmo aspettati di essere coinvolti da parte di un sindaco che per ogni cosa crea un tavolo, come per le congregazioni, la toponomastica, l’intitolazione di strade, contrade, plessi chiusi (vedi nota allegata)

ed invece, come immagginavamo, non ha sentito il bisogno in quest’ emergenza mondiale di coinvolgere le forze politiche o almeno il gruppo consiliare di minoranza, specialmente dopo che, più che scherzare sul coronavirus come aveva fatto lui ( con assoluta superficialità ) avevamo annunciato, come gruppo, la sospensione di ogni iniziativa di opposizione e continuiamo in questa direzione.

Ma considerato che non ci è stato chiesto nessun contributo, lo facciamo attraverso questo strumento, per un’azione sempre nell’interesse dei nostri cittadini.

Iniziamo con il porre alcune domande all’ Amministrazione:

-Con quale prodotto è stata fatta la sanificazione del centro urbano, se sono stati sanificati i locali comunali e perché non ci si è rivolto a un’azienda specializzata del settore. ( ringraziamo i volontari della Protezione Civile, ai quali va un plauso per quanto fatto, ma a quanto pare insufficente a causa dei prodotti messi a disposizione dall’Amministrazione )