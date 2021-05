“Amici di Mister Parkinson & C”, lettera aperta al Generale Figliuolo

Riceviamo e pubblichiamo di seguito la lettera aperta che lo chef Salvatore Baggesi, presidente dell’associazione “Amici di Mister Parkinson & C”, ha simbolicamente indirizzato al Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Generale Paolo Figliuolo. Si tratta di una lettera volta a sensibilizzare sul fatto che alcuni soggetti estremamente fragili, bisognosi del vaccino anti covid domiciliare, a distanza di due mesi non hanno avuto ad oggi nessun tipo di programmazione vaccinale domiciliare da parte degli organi preposti.

Al Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo

Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19

Egregio Generale Figliuolo, Le scrivo per denunciare la situazione incresciosa che stanno vivendo tre associati della sopradetta associazione. Il loro stato di salute: uno è invalido al 100 %, gli altri due non possono deambulare se non in carrozzella o in barella. Hanno presentato richiesta di vaccinazione domiciliare nei primi giorni di marzo e tutt’oggi giorno 8 maggio non hanno ricevuto nessuna chiamata. Abbiamo provato a metterci in contatto con il numero verde ed altri recapiti utili ma senza aver ricevuto alcun riscontro. Uno di loro dovrebbe addirittura effettuare una visita di controllo neurologica e non può in quanto non ancora vaccinato. Qui abbiamo visto vaccinare praticamente qualunque tipo di soggetto, detto chiaramente, a volte anche persone sane e giovani, ma chi ha effettivamente bisogno urgente di vaccinarsi, come in questo caso, è stato trascurato. È mai possibile una situazione del genere? Le chiedo cortesemente il suo personale interesse riguardo questa vicenda.

Con stima e affetto,

Salvatore Baggesi rappresentante associazione “Amici di Mister Parkinson & C”