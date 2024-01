“Amministrare con parsimonia e sobrietà!”. Lettera del sindaco Cicero ai cittadini

(Riceviamo e pubblichiamo) – Durante uno degli ultimi consigli comunali, i consiglieri del movimento politico “La Costituente per la Castelbuono di Domani” hanno sollevato dubbi sull’acquisto di camion, autovetture e mezzi d’opera usati, da parte dell’Amministrazione Comunale nel 2023, sostenendo che sarebbe stato più appropriato acquistarli nuovi.

Vorrei evidenziare che questa buona pratica, è stata intrapresa dall’Amministrazione Comunale, sotto la mia guida dal 2002, quando sono diventato Sindaco per la prima volta. Ricordo inoltre che questa scelta è stata utilizzata, anche nel periodo 1993-97, quando il Prof. Angelo Ciolino era Sindaco e io ero Assessore con molteplici deleghe e l’Ingegnere Prisinzano Domenico era consigliere di maggioranza in quella consiliatura. Infatti, abbiamo acquistato un trattore FL 10 Fiat per ricoprire i rifiuti di terra nella discarica di Cassanisa . Il trattore è costato 18 milioni di lire, rispetto ai 90 milioni di lire annui che spendevamo dovendo pagare un’impresa privata per lo stesso servizio. Chiunque legga queste righe può capire quanto abbiamo risparmiato negli anni.

Dal 2002, quando ho iniziato il mio primo mandato di Sindaco, abbiamo introdotto servizi che prima non esistevano, come la manutenzione ordinaria e quotidiana delle strade, con l’impegno di un dipendente comunale, la riparazione delle varie buche che si formavano sulle strade o sui marciapiedi, la gestione della mensa scolastica, con personale comunale ecc. In quegli anni abbiamo acquistato due Suzuki a furgoncino che sono costati 1.400,00 € cadauno assegnandone uno al dipendente che curava la manutenzione delle strade e uno al dipendente per la cura del verde pubblico.

È evidente che per tutti i servizi avviati, abbiamo acquistato diversi mezzi usati, che si sono rivelati fondamentali per garantire l’efficienza di tali servizi, per la mensa, abbiamo acquistato furgoni usati e coibentati , ancora oggi abbiamo due mezzi che hanno queste caratteristiche, acquistati usati.

Nel Dicembre 2023, abbiamo permutato il Bobcat 250 T, acquistato nuovo molti anni fa durante la mia amministrazione, mezzo non più utile per le nostre esigenze. Con la permuta abbiamo preso un escavatore CAT 305.5 versando una differenza di 19.032,00 €. L’ escavatore è fornito di due rampe di carico, un cucchiaio grigliato, un martellone e altri due cucchiai normali. Abbiamo anche acquistato un’auto Volkswagen UP Gros, per una somma di 11.500,00 €. A tal proposito, vorrei esprimere la mia solidarietà alla signora che ha venduta la macchina al comune, in quanto ritengo che sia stato una caduta di stile pubblicare il suo nome, allorquando il gruppo politico che esprime i consiglieri di minoranza, Calgelosi Annunziata, Prisinzano Domenico, Ippolito Maria, Lorenzo Aquilino, ha pubblicato un articolo per criticare questa decisione. Abbiamo acquisito un veicolo Mercedes 4×4 dando in permuta il veicolo Ranger con il differenziale rotto e introvabile in commercio e il Gasolone, che pur essendo un ottimo veicolo era troppo basso per le strade comunali e interpoderali, correndo il rischio di rompere la coppa dell’olio per la seconda volta. Il costo di questa operazione, al netto della permuta, è stato di € 7.000.

Per l’importo di 6.600,00 €, abbiamo acquistato un camion Fiat 662 trasformata in macchina operatrice, dotata di una coppia di gomme nuove compresa nel prezzo. Questo veicolo ci sta permettendo di effettuare lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione delle strade e del parcheggio adiacente al cimitero. Tale veicolo è in grado di muoversi nell’alveo del fiume, nelle terre battute e non ha problemi a muoversi nelle strade e nei cantieri più difficili.

Si è proceduto all’acquisto di un Porter Piaggio per € 9.500, vendendo il Furgone con pedana alla Castelbuono Ambiente per € 4,000.00

Inoltre, per 21.000,00 €, stiamo aspettando la consegna, con tutte le autorizzazioni, di un’autobotte per il trasporto di acqua potabile di 7000 litri. Questo veicolo è importante per fornire nuovi servizi alla nostra comunità, a quei cittadini dove non arriva la rete idrica, e per rispettare, ove sia necessario, le prescrizioni fatte dall’ARERA, l’agenzia che regola la gestione del servizio idrico, considerato che siamo tra i comuni in salvaguardia.

Con un investimento totale di € 70.673,00, abbiamo adeguato il nostro parco automezzi per soddisfare le esigenze della nostra comunità, rottamando alcuni veicoli che presentavano problemi. Se avessimo scelto di acquistare veicoli nuovi, tale somma sarebbe stata sufficiente solo per un singolo veicolo.

La nostra decisione di acquistare veicoli usati ma efficienti è frutto dell’esperienza acquisita nel corso degli anni e dei risultati ottenuti. Abbiamo constatato che i veicoli, percorrono pochi chilometri al giorno e vengono utilizzati da diversi dipendenti, se subiscono danni alla carrozzeria o alle parti meccaniche, le riparazioni non comportano costi elevati. Inoltre, se decidiamo di rottamarli, si tratta di veicoli che sono costati cifre irrisorie.

Questa scelta, adottata nel corso di vent’anni di impegno amministrativo, ci ha permesso di mantenere un parco macchine adeguato ed efficiente senza impegnare risorse ingenti. Inoltre, i veicoli acquistati hanno svolto egregiamente il loro compito fino alla decisione di sostituirli.

Questo è il modo in cui abbiamo amministrato e continueremo a farlo, perché la nostra priorità è rispondere alle esigenze della nostra comunità senza sperperare risorse.

Cordiali saluti

Il Sindaco

F.to Sig. Mario Cicero