Amore e compromessi, la Sicilia ancora protagonista in TV con “From Scratch”

Si intitola “From Scratch – La forza di un amore” la nuova serie Netflix in 8 puntate che sta appassionando gli spettatori unendo commedia e dramma e che vede come protagonista ancora una volta la Sicilia, sempre più spesso scelta come scenario di produzioni nazionali e internazionali. Tratta dall’omonimo romanzo di Tembi Locke, la serie narra la storia di due ragazzi pronti a sfidare pregiudizi e difficoltà in nome del loro amore: ecco la trama e dove è stata girata.

“From Scratch”, una serie TV che sfida i pregiudizi

“From Scratch – La forza di un amore” è il riadattamento televisivo del romanzo “From Scratch: A Memoir of Love, Sicily, and Finding Home” di Tembi Locke, sceneggiato dalla stessa autrice e dalla sorella Attica, una storia toccante e ricca di spunti che partendo dall’esperienza autobiografica della Locke pone l’accento sull’importanza dei sentimenti e sulla loro forza di rompere i pregiudizi sociali.

La storia è quella di Amy Wheeler e Lino Ortolano (interpretati da Zoe Saldana ed Eugenio Mastandrea), due ragazzi che si conoscono a Firenze e iniziano un’intensa storia d’amore: lei, afroamericana che studia in Italia, lui chef siciliano nel capoluogo fiorentino, si ritrovano uniti in un sentimento fortissimo che li porta a trasferirsi insieme a Los Angeles e a mettere insieme due culture completamente differenti.

Proprio da questo contrasto nascono però le prime difficoltà, legate agli ostacoli posti dalle famiglie di origine, dalla società e dal destino, ai quali tuttavia i due riescono a far fronte poggiandosi l’uno sull’altra nella convinzione che l’amore può sconfiggere qualsiasi problema. “From Scratch” affronta senza particolari filtri diverse tematiche, da quelle sentimentali alla malattia, dalle relazioni familiari alla morte, toccando così tutti quegli aspetti che rendono la vita tanto complessa quanto affascinante.

La cultura e i panorami siciliani protagonisti sul set

La sicilianità del protagonista Lino è uno degli elementi centrali dell’intera storia, di conseguenza la regione non poteva che diventare lo scenario di diversi momenti della serie. In particolare, il set ha toccato la meravigliosa cittadina di Cefalù e i suoi dintorni, ma anche Termini Imerese e Pollina, per un’immersione nel palermitano che si alterna alle scene girate a Firenze e negli Stati Uniti.

Ma non sono soltanto le ambientazioni a portare la Sicilia sugli schermi: l’intera serie, infatti, è permeata dalle tradizioni e dalla cultura siciliana, egregiamente espressa dagli attori siculi che fanno parte del cast, ossia Paride Benassai, Lucia Sardo e Roberta Rigano, nei panni del padre, della madre e della sorella di Lino, abili a dar vita anche a qualche stereotipo ma senza mai cadere nella “macchietta”.

Gli 8 episodi della serie risultano così estremamente piacevoli ma anche ricchi di importanti spunti, per un prodotto finale che mescola bene leggerezza e riflessioni profonde.

Il digitale come nuova frontiera del cinema e della TV

"From Scratch" è una serie prodotta e distribuita da Netflix, la piattaforma di streaming audiovisivo che attualmente conta il maggior numero di abbonati in tutto il mondo e che dunque rappresenta uno dei maggiori simboli della rivoluzione digitale tuttora in corso. I servizi che permettono la visione on demand di contenuti come film e serie TV hanno infatti ormai quasi soppiantato i canali TV tradizionali grazie alla maggiore flessibilità e alle possibilità di personalizzazione dell'offerta.

Si tratta dunque di un’ulteriore occasione anche a livello di marketing territoriale data dalla grande visibilità garantita dai nuovi mezzi di comunicazione, che permettono così di raccontare storie esaltando al contempo patrimoni storici e bellezze naturalistiche in giro per il mondo. La Sicilia da questo punto di vista sta svolgendo già un ruolo di primo piano, come dimostrano anche altre importanti produzioni come “Incastrati“, “Una boccata d’aria” e “Sulla stessa onda“, per un percorso che si spera continui a essere lungo e ricco di soddisfazioni per l’intera regione.