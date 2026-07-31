Analisi dell’acqua a Castelbuono, il Comune affida a un nuovo laboratorio: interrogazione della minoranza

Dopo l’affermazione nel Consiglio comunale aperto del 9 marzo 2026, secondo cui le analisi effettuate dal laboratorio CADA di Filippo Giglio & C., che certificavano l’inquinamento dell’acqua potabile, erano sbagliate, questo affidamento solleva qualche dubbio. Ma quello che ai cittadini importa è se il nuovo laboratorio, So. Gest Ambiente srl, è accreditato per eseguire tutte le analisi chimiche e microbiologiche che la norma impone affinché l’acqua destinata al consumo umano possa definirsi potabile. Proprio per questo, il 28 luglio scorso abbiamo inviato un’interrogazione sulla questione che alleghiamo per chi volesse leggerla.