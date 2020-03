ANDRA’ TUTTO BENE

#noirestiamoincomunità



Anche la CTA Fauni si unisce al coro di speranza “Andrà tutto bene” contro la paura del Coronavirus. Ospiti ed operatori hanno realizzato un grande striscione colorato, posto all’ingresso della struttura, dove al suo interno campeggia un coloratissimo arcobaleno composto da tante mani unite che simboleggiano la fiducia e l’unione nel voler contrastare tale emergenza.

Un messaggio di positività per tutti coloro che soffrono, ma soprattutto per tutti coloro che sono in prima linea, medici, infermieri, operatori sanitari che giornalmente lottano senza tregua.