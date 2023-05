Anche South Working Castelbuono nella webserie del Ministero degli Affari Esteri e fra i borghi Smartway che ospitano aziende innovative in Italia

Continuano le attenzioni nei confronti di Castelbuono e del progetto South Working che ha il suo cuore nel Coworking Pubblico ospitato dal Museo Naturalistico di Castelbuono all’interno del chiostro di San Francesco che, da quando è nato, ha ospitato oltre 200 lavoratori in smart working.

E’ online una delle ultime puntate della prima stagione della webserie IDEAS – Italian Dialogues on Excellence, Arts and Science – un progetto della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che ha l’obiettivo di raccontare storie, volti ed esperienze di un’Italia innovativa e virtuosa attraverso cinque ritratti-documentario di eccellenze in specifici settori delle arti e del sapere.

Qui il link al video completo della webserie (durata 9′) mentre cliccando su questo link potrete vedere direttamente la sezione del video che racconta di Castelbuono (al minuto 5′:50”).

Il progetto South Working Castelbuono insieme a Licata entrano a far parte delle località orientate alla Southstenibilità e IDEAS restituisce l’immagine di un territorio e di una comunità impegnata ad impegnarsi sui grandi temi. La webserie si propone quale strumento di promozione a disposizione della Farnesina e della sua Rete per proseguire a diffondere il racconto di un’Italia nuova, giovane, resiliente, creativa, dinamica, di cui vengono documentati progetti creativi, capacità imprenditoriali, risorse innovative. Questo il link alla pagina web di IDEAS

Inoltre il Comune di Castelbuono e Social Green Hub, l’associazione no-profit che si è presa l’impegno di sviluppare il Coworking Pubblico attraverso continui investimenti in tecnologia e gestione, hanno avviato una collaborazione con Smartway, una start-up tutta italiana che ha la mission di organizzare periodi di lavoro, cosidetti Offsites e Workations, rivolgendosi ad aziende innovative e ai suoi dipendenti che lavorano in smart working.

Smartway è già attiva in 13 borghi sparsi in tutto il territorio italiano e Castelbuono è appena entrata a far parte di questo ecosistema di luoghi capaci di accogliere lavoratori da remoto grazie al suo Coworking Pubblico, ad un’accoglienza a 360° con standard più che soddisfacenti e alla possibilità di offrire agli ospiti digitali diverse esperienze originali e strettamente legate al territorio e alla sua cultura.

Già a metà giugno è prevista la presenza di un team di circa 30 remote worker di un’azienda milanese che ha deciso di passare a Castelbuono una settimana di lavoro in smart working.

Questo il link alla home page di Smartway, qui il dettaglio di tutti i borghi attivi e questa è la pagina web dedicata a Castelbuono