Ancidde – Il Museo Minà Palumbo ospita la proiezione del documentario a cura di Collettivo Rewild Sicily

ANCIDDE

Proiezione del documentario di Mathia Coco

a cura di Collettivo Rewild Sicily

nell’ambito di Open Rivers Programme

sabato 8 novembre 2025, ore 18.00

Sala M. Morici

Museo Naturalistico “Francesco Minà Palumbo”, Castelbuono

Evento gratuito

Il Museo Naturalistico “Francesco Minà Palumbo” di Castelbuono ospita la prima ufficiale di ANCIDDE, il nuovo documentario di Mathia Coco, prodotto da Collettivo Rewild Sicily e Riccio Blu, con il sostegno di Open Rivers Programme e CIRF – Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale.

Il film, presentato in anteprima a Palermo nell’ambito del Between Land and Sea Festival di Studio Rizoma, nasce dal progetto di rigenerazione del fiume Pollina promosso da Collettivo Rewild Sicily.

Un racconto corale che esplora l’acqua come bene comune, luogo di memoria e forza viva di connessione tra territori, comunità e specie.

Girato lungo il corso del fiume Pollina, ANCIDDE intreccia testimonianze di abitanti, ricercatori e attivisti, restituendo una riflessione profonda sul rapporto tra essere umano e ambiente, tra resilienza naturale e coesistenza ecologica.

Nel film compaiono anche alcune interviste realizzate a Castelbuono, in dialogo diretto con chi vive e conosce da vicino la storia di questi luoghi.

L’appuntamento al Museo Minà Palumbo rappresenta un’occasione di confronto sul ruolo dei nuovi media e della divulgazione scientifica nella costruzione di nuove forme di consapevolezza ambientale, in continuità con la missione culturale ed educativa del museo.