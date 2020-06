Ancora 3 settimane per partecipare al Gran Galà del Teatro Dialettale “Premio Regionale Città di Castelbuono”

Continuano ad arrivare Domande di partecipazione alla IIª edizione del Gran Galà del Teatro Dialettale “Premio Regionale Città di Castelbuono”.

Siamo oramai in dirittura d’arrivo, mancano solamente 3 settimane alla chiusura delle iscrizioni.

Cogliamo l’occasione per ringraziare i tanti partecipanti, che hanno deciso di sostenere il nostro progetto.

Ancora una volta numeri da record al concorso siciliano, dedicato al Teatro amatoriale, più atteso e seguito dell’anno.

Ricordiamo che le iscrizioni dovranno avvenire entro e non oltre il giorno 4 luglio 2020.

Perché rinunciare al Teatro?

Scopri subito come poter partecipare alla nuova edizione: https://grangalacastelbuono. jimdofree.com/download/bando- e-domanda-di-partecipazione

Hai caricato, durante la quarantena, il tuo spettacolo online?

Hai usato Facebook, Youtube o altre piattafome?

Da oggi partecipare non è mai stato così semplice!

In alternativa alla modulistica cartacea e all’invio del filmato tramite posta ordinaria, sarà possibile effettuare l’intera procedura d’iscrizione online inoltrando l’URL dello spettacolo caricato (o utilizzando WeTransfer, Google Drive o simili), correlato della documentazione richiesta nel Bando di partecipazione in formato digitale.

Compila subito il form dedicato al seguente link: https://grangalacastelbuono. jimdofree.com/istanza-online/ step-1/

Sono ammesse al concorso opere di qualunque genere teatrale, siano esse in vernacolo (o dialetti della sicilia) e/o in lingua (privo di/con inflessioni dialettali).

Sarà possibile partecipare inviando il solo filmato dello spettacolo (non necessariamente rappresentato nell’anno corrente) insieme alla documentazione richiesta nel bando di partecipazione.

Ribadiamo che l’iniziativa in questione non prevede la rappresentazione fisica dello spettacolo in loco ma soltanto la visione e la valutazione, da parte della Giuria di qualità, del lavoro teatrale inviatoci.

Son ben 22 i premi e 75 le nomination in palio.

Tra le tante novità dell’edizione 2020 si è deciso di istituire il premio migliore musical o spettacolo musicale garantendo la possibilità di partecipazione alle tante compagini teatrali che, lo scorso anno, hanno espressamente richiesto di istituire un premio che riguardasse da vicino anche il proprio campo.

Per qualsiasi info e/o chiarimenti, contattateci al 3292571118 (Gabriele Perrini) o al 3205537350 (Stefania Gentile) oppure all’indirizzo email: galateatro.castelbuono@gmail. com