Dopo quello di alcuni giorni fa ancora un arresto per droga a Castelbuono.

[Esperonews.it] – Nell’ambito di attività di verifica dell’osservanza delle prescrizioni da parte dei soggetti sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari, i militari della stazione dei carabinieri di Castelbuono controllava un 29enne, disoccupato, pluripregiudicato per reati inerenti agli stupefacenti.

I carabinieri facevano accesso in casa e notavano un contenitore in vetro con all’interno due grossi pezzi di sostanza stupefacente del tipo Hashish del peso complessivo di grammi 80 circa. La conseguente attività di ricerca all’interno dell’immobile consentiva di rinvenire e sequestrare tre pietre di Crack (peso complessivo gr. 28 circa), ulteriori frammenti di varia pezzatura di Crack (peso complessivo grammi 3 circa); un bilancino di precisione; la somma in contanti di circa 5 mila euro, in banconote di vario taglio, costituente l’ingiusto profitto dell’attività di spaccio e lo smartphone utilizzato per accertamenti tecnici. Il 29enne veniva dichiarato in stato di arresto nella flagranza del reato.

Dopo le formalità di rito e il rilievi foto segnaletici e dattiloscopici, la persona arrestata veniva tradotta e associata presso la casa circondariale “Antonino Burrafato” di Termini, per rimanere a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese. Nella giornata di lunedì scorso il Gip, Gregorio Balsamo, ha convalidato l’arresto e disposto l’applicazione della misura cautelare in carcere.

Fabio Lo Bono