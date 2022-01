Andamento contagi a Castelbuono. Il Comune lamenta scarsa comunicazione da parte degli organi preposti

Ascolta l'articolo

Nel post in basso, ripreso dalla pagina FB del Comune, l’amministrazione comunale evidenzia la non possibilità di fornire un report aggiornato sull’andamento dell’epidemia di COVID-19 a Castelbuono. Il comune non riceverebbe da giorni alcun aggiornamento da parte delle autorità sanitarie preposte. Senza entrare nel merito dei numeri, i dati ottenuti da comunicazioni con i centri analisi vedrebbero un leggero aumento dei casi rispetto all’ultimo aggiornamento, ma con molti cittadini che man mano si negativizzano.

Da diversi giorni, nonostante le sollecitazioni e come comunicato da diversi Sindaci dei Comuni del comprensorio, si registra l’assenza di informazioni certe ed attendibili da parte delle autorità sanitarie competenti circa le nuove positività al covid-19.Non possiamo che esprimere il nostro disappunto e la nostra preoccupazione per l’assenza di tali comunicazioni. Il Comune di Castelbuono, grazie alla collaborazione dei cittadini e soprattutto dei centri analisi, sta provvedendo autonomamente a farsi carico dell’attività di tracciamento, sostituendosi di fatto agli organi preposti, per continuare a monitorare costantemente l’andamento del contagio. Per tale ragione non è stato possibile comunicare il consueto aggiornamento su questa pagina, aggiornamento che speriamo di poter riprendere tra qualche giorno. Intanto teniamo a rassicurare la cittadinanza sull’andamento del contagio, che rispetto all’ultimo aggiornamento vede un leggero incremento dei casi, ma nel contempo diversi cittadini si vanno negativizzando. Preghiamo i cittadini che ricevono conferma di positività, fine isolamento e/o negatività di comunicarlo a mezzo mail all’indirizzo sindaco@comune.castelbuono.pa.it.Si precisa che tale comunicazione non è obbligatoria, ma una semplice forma di collaborazione per agevolare il tracciamento. Si registra infatti una notevole difficoltà ad ottenere informazioni puntuali circa i guariti o le disposizioni di fine isolamento, e pertanto si richiede la necessaria collaborazione e comunicazione. Si rappresenta infine che tutte le informazioni personali verranno trattate nel rispetto della privacy. Invitiamo i cittadini ad osservare molto attentamente le misure di contenimento del contagio da covid-19, le direttive del Ministero della Salute, le disposizioni dell’ASP e le ordinanze sindacali. Rispettiamo le norme anti contagio da covid-19 e collaboriamo tutti.