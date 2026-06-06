Andrea Cimatti e Gustavo Zagrebelsky Premi GAL Hassin 2026

Assegnati i Premi GAL Hassin 2026

Premio GAL Hassin 2026 ad Andrea Cimatti

Al Prof. Andrea Cimatti, per le ricerche sull’energia e la materia oscura, la sua distribuzione nell’universo primordiale e il suo ruolo cruciale nella formazione delle grandi strutture cosmiche. Per il contributo prestigioso a livello italiano in progetti internazionali, come Euclid dell’ESA, per svelare i misteri dell’universo oscuro.

Prof. Andrea Cimatti, Premio GAL Hassin 2026. Crediti: foto Andrea Cimatti, elaborazione grafica Sabrina Masiero/Fondazione GAL Hassin

Premio GAL Hassin alla Civiltà 2026:

Al Prof. Gustavo Zagrebelsky, Giudice e Presidente Emerito della Corte Costituzionale, eminente studioso del Diritto e della Costituzione, i cui principi trasmette con competenza indiscussa, grande passione e grande impegno, a garanzia dei diritti fondamentali, della democrazia e della libertà.

Prof. Gustavo Zagrebelsky, Premio GAL Hassin alla Civiltà 2026. Il premio verrà consegnato domenica 13 settembre 2026. Crediti: Immagine tratta da Wikipedia, dal libro “Tempi difficile per la Costituzione” (Economica Laterza); realizzazione grafica Sabrina Masiero/Fondazione GAL Hassin.

Queste le motivazioni espresse dalla Commissione, che si è riunita il 4 maggio 2026, presieduta dal Presidente della Fondazione GAL Hassin Giuseppe Mogavero e composta da Mario Di Martino, astrofisico, INAF – Osservatorio Astrofisico di Torino e componente del Consiglio di Amministrazione del GAL Hassin; Angelo Capitummino, dottore in Giurisprudenza, già Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana; Sabrina Masiero, astrofisica, Responsabile della Didattica e Divulgazione della Fondazione GAL Hassin e Isabella Pagano, direttrice scientifica dell’INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica, già Presidente del Comitato Scientifico del GAL Hassin.

Andrea Cimatti, dopo la maturità classica, ha conseguito la laurea in Astronomia all’Università di Bologna e il dottorato in Astronomia all’Università di Firenze. Dopo periodi di ricerca in Germania (ESO) e in USA (University of California), è stato Ricercatore e poi Astronomo Associato all’INAF – Osservatorio Astrofisico di Arcetri.

Dal 2006 è Professore Ordinario all’Università di Bologna dove insegna Astronomia, Galaxy Formation and Evolution e dirige il Master Space Missions Science, Design and Applications. Dal 2021 è Direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia Augusto Righi dell’Ateneo bolognese. Le sue ricerche spaziano dalla formazione ed evoluzione delle galassie alla cosmologia osservativa, ed è co-fondatore della missione ESA Euclid.

Ha pubblicato articoli di alto impatto e vinto i premi Bessel (Alexander von Humboldt-Stiftung) e Tartufari (Accademia dei Lincei).

E’ coautore del testo Introduction to Galaxy Formation and Evolution – From Primordial Gas to Present-Day Galaxies (Cambridge University Press).

E’ stato membro del Consiglio Direttivo del Gruppo 2003 per la ricerca scientifica, e nel 2017 è stato insignito dal Presidente Mattarella del titolo di Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Con il libro L’universo oscuro (Carocci) ha vinto il Premio Nazionale Divulgazione Scientifica “Giancarlo Dosi” (categoria Scienze Matematiche Fisiche e Naturali).

Gustavo Zagrebelsky è uno dei più eminenti costituzionalisti italiani, è socio Costituzionalista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti (A.I.C.), professore ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università degli studi di Torino. E’ stato nominato giudice costituzionale dal presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro il 9 settembre 1995.

Nel 2004 il prof. Gustavo Zagrebelsky è stato eletto Presidente della Corte Costituzionale.

In seguito ha continuato l’attività di docente prima di Giustizia costituzionale e attualmente di Teoria generale del diritto pubblico presso la Facoltà di Giurisprudenza di Torino.

Collabora in Italia con i quotidiani La Repubblica e La Stampa, ed è socio corrispondente dell’Accademia nazionale dei Lincei.

Tra le sue numerose opere:

– Il diritto mite. Legge, diritti, giustizia (1992);

– La giustizia costituzionale (1977);

– Il «crucifige!» e la democrazia (1995);

– Giuda. Il tradimento fedele (2007);

– Imparare democrazia (2007);

– La legge e la sua giustizia (2008);

– Liberi servi. Il Grande Inquisitore e l’enigma del potere (2015);

– La lezione (2022);

– Memoria di casa (2025): L’ultima fatica letteraria, accolta da un grande successo di pubblico e critica. Si discosta dalla saggistica pura per addentrarsi nella memoria familiare, raccontando la storia d’amore tra i suoi genitori: il padre (esule russo) e la madre (di origine valdese).

Il Premio GAL Hassin, viene assegnato ogni anno, a partire dal 2009, a scienziati e comunicatori scientifici, a coloro che operano nel campo della ricerca in ambito nazionale e internazionale promuovendo la diffusione delle conoscenze. Il Premio è un ricamo su rete di filo d’oro, realizzato da mani isnellesi, di delicata e squisita fattura artistica, il cui motivo rappresenta un vortice, simile alla forma a spirale della nostra Galassia.

Dal 2021 la Fondazione GAL Hassin assegna anche il Premio GAL Hassin alla Civiltà a persone che con il loro comportamento e con le loro azioni contribuiscono al mantenimento e al miglioramento del patrimonio artistico, paesaggistico e ambientale e a coloro che con la loro azione contribuiscono al miglioramento della convivenza sociale.

I premi verranno consegnati in occasione dell’Evento GAL Hassin 2026 che quest’anno si svolgerà nelle date 11-12-13 settembre.

Il programma dell’evento sarà disponibile a breve su questo sito.