Andrea Prestianni è il nuovo assessore del comune di Castelbuono

(Pagina facebook del Comune) L’Amministrazione comunale ringrazia l’assessore Sandro Bonomo per l’impegno, la dedizione, l’attività messa in campo dal momento del suo ingresso in giunta nell’ottobre 2019.

È stato un anno sicuramente intenso, contraddistinto dall’emergenza covid-19 che ha certamente influito sull’attività finanziaria e di programmazione dell’ente, con un impegno particolarmente intenso per tutti i sindaci e gli amministratori locali.

Accanto a questa attività emergenziale non è venuta meno l’attenzione per la gestione ordinaria del nostro ente, che dal punto di vista economico-finanziario è certamente un ente sano, pur conoscendo gli aspetti da attenzionare particolarmente e da migliorare.

Come da lui stesso annunciato nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, dall’inizio di quest’anno Sandro Bonomo non sarà più assessore del Comune di Castelbuono, per le ragioni espresse nella lettera di dimissioni e legate alla sua sfera personale.

A lui va il nostro ringraziamento, personale e politico, per l’attività amministrativa e i momenti trascorsi insieme.

Conseguentemente alle dimissioni dell’assessore Bonomo, e al confronto con il movimento politico che sostiene questa Amministrazione comunale, con determina sindacale n. 1/2021 è stato nominato assessore, con le stesse deleghe del predecessore, Andrea Prestianni, che lascia il suo ruolo di capogruppo del movimento Democratici per Castelbuono in Consiglio comunale.

L’Amministrazione ringrazia il neo assessore Prestianni per aver accettato l’incarico sicuri della sua dedizione e competenza negli ambiti che gli sono stati affidati.

Siamo certi che avrà modo di farsi apprezzare anche in questo ruolo.