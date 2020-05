Angelo Merlino è il nuovo presidente del Parco delle Madonie

Si sbloccano le nomine dei presidenti degli enti parco. L’Ars circa un anno fa aveva stoppato il governo, con grande disappunto di Nello Musumeci.

Nel frattempo la giustizia amministrativa ha detto che il parere delle commissioni deve essere tecnico e non politico e il governatore è pronto a ripetere il braccio d ferro dunque, al Parco dei Nebrodi va Domenico Barbuzza, commercialista, dell’ufficio di gabinetto di Bernardette Grasso. Al Parco dell’Alcantara nominato Giuseppe Arena, già deputato regionale e vicesindaco Catania con trascorsi in Forza Italia, Mpa, precedenti simpatie leghiste, ora in Fratelli d’Italia. Al Parco delle Madonie nominato l’agronomo Angelo Merlino.