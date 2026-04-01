Anna Cascio ✞ 1 aprile 2026

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- L’egocentrosinistrismo di certi sedicenti Democratici Qualunquista •Dettagliato resoconto storico, complimenti prof. Genchi.
- L’egocentrosinistrismo di certi sedicenti Democratici Salvo •Sentivamo tanto la mancanza di un sermone pasquale. Bravissimo
- Concerto di Pasqua a San Mauro Castelverde Giuseppe •Ecco cosa significa avere un Teatro, che Castelbuono non ha e che mai avrà. Una sala poli…
- Democratici per Castelbuono. Le dimissioni farlocche dell… Sconcerto •Post offensivo e maleducato. Per primo il termine "dimissioni farlocche" e poi il continu…
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- Al Museo Minà Palumbo l’evento “Amici delle A… Massimo Genchi •Quindi se lei sa che io non c'ero, lei c'era. Capisco che si è sentito toccato leggendo c…
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