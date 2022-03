Anna Maria Cangelosi, un’analisi dei costi per i cittadini di una cattiva politica e appello alla cittadinanza

Il video di Anna Maria Cangelosi, un’analisi dei costi per i cittadini di una cattiva politica e un appello alla cittadinanza Anna Maria Cangelosi, candidato sindaco della Costituente per la Castelbuono di domani, è intervenuta domenica 20 marzo alla giornata di lavori sulla sanità nel comprensorio madonita, organizzata dalla Costituente per le Madonie e l’Imera. Il suo intervento, a conclusione dei lavori, si è incentrato sul fatto che le conseguenze di una cattiva gestione della sanità sono tutte in capo alla politica e che, a pagarne le spese, sono le fasce più deboli della società. La Costituente da quasi due anni lavora sul progetto politico per la Castelbuono di domani, mettendo al centro i contenuti, mettendo al centro il paese. Non mancano le idee e neanche le gambe sulle quali queste idee potranno camminare. Adesso la parola passa ai cittadini di Castelbuono, a tutti coloro che credono veramente nel cambiamento come ci crede la Costituente.