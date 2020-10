Annullata la IIª Edizione del Gran Galà del Teatro Dialettale “Premio Città di Castelbuono”

Carissime compagne e carissimi compagni di Teatro,

la presente per comunicarvi, con sentimenti di tristezza e dispiacere, che l’attesa IIª Edizione del Gran Galà del Teatro Dialettale “Premio Città di Castelbuono” non potrà avere luogo nella data programmata anzi tempo.

Come ormai purtroppo risaputo, l’emergenza da Covid-19 e le conseguenti disposizioni governative utili al contenimento e contrasto della stessa, ci richiamano all’adozione di comportamenti moralmente e normativamente responsabili.

Per tali ragioni, converrete con noi circa l’opportunità di rinviare il nostro e soprattutto vostro atteso secondo appuntamento.

Infatti, vi informiamo che la IIª Edizione del Concorso si terrà sabato 17 luglio 2021.

La decisione di rimandare la serata finale nasce, oltre che dalle ragioni sopra citate, dall’intento di regalare le emozioni già provate lo scorso anno non a distanza ma in presenza, così da non privarci della gioia del red carpet, del corner interviste, della cerimonia di premiazione e di tutti gli eventi che compongono il vasto programma.

Ciononostante l’attesa della manifestazione “fisica”, organizzata dall’Associazione Culturale i Frastornati di Castelbuono, sarà accompagnata da degli “eventi ponte” esclusivamente online, con tante sorprese in serbo per voi.

Pertanto vi ringraziamo per il continuo supporto che riceviamo da parte vostra, nonché per l’immane sforzo di pazienza; siamo sicuri che nel 2021 potremo vederci direttamente per celebrare con gioia il nostro amore per il Teatro, amore dal quale la nostra manifestazione trae la propria ragion d’essere.