Annullata l’edizione 2025 del Musaic-On

Il dispiacere è tanto ma purtroppo siamo qui per comunicarvi che l’edizione 2025 di “Musaic-On Festival”, originariamente prevista a Castelbuono presso il Chiostro di San Francesco per i giorni 1 e 2 Agosto 2025, è annullata a causa di molteplici difficoltà (logistiche, organizzative ed economiche) che non ci consentono di prevedere un allestimento idoneo e sostenibile. Abbiamo sempre lottato da anni per offrire uno spettacolo degno di nota, ma quest’anno riteniamo opportuno effettuare un passo indietro.

Ci scusiamo per i disagi causati da questa cancellazione e ringraziamo il pubblico, gli artisti e i tecnici per la solidarietà e la comprensione.

Da lunedì 23/06 sarà possibile richiedere il rimborso dei ticket acquistati, ogni acquirente riceverà un’email con le istruzioni da seguire sulla piattaforma Ticket SMS.