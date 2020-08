Annullato il 95° Giro podistico Internazionale di Castelbuono

La manifestazione, dapprima in programma il 26 luglio e poi rinviata al 13 settembre, è stata definitivamente annullata. Nella sua centenaria storia, Il “Giro” si era fermato solo in occasione dei due conflitti mondiali

Castelbuono (Pa). E’ stato definitivamente annullato e rinviato al 2021, il Giro podistico Internazionale di Castelbuono. La storica gara, che quest’anno avrebbe celebrato le 95 edizioni, dapprima in programma il 26 luglio (sua collocazione naturale), era stata rinviata al 13 settembre. La pandemia e le incertezze economiche hanno costretto gli organizzatori del Gruppo Atletico Polisportivo Castelbuonese ad ammainare bandiera e a comunicare alla Fidal nazionale la cancellazione definitiva.

“C’è tanta amarezza in noi – afferma il presidente della società organizzatrice Antonio Castiglia – ci abbiamo creduto fino all’ultimo, sperando nel buon esito. Lavoriamo al “Giro” da un anno e la cancellazione è un duro colpo da digerire”.

Tra i motivi della rinuncia ha pesato tantissimo l’emergenza sanitaria e l’incertezza sui protocolli anti-Covid da applicare, soprattutto per quel che riguarda la zona partenza e arrivo, con il pubblico, poco gestibile in quella zona. Vietare o limitare la presenza del pubblico sarebbe stato come snaturare la manifestazione stessa, che vive di sussulti e storicità anche grazie alla “sua” gente assiepata lungo il percorso. Uno stop che fa male e che fa seguito alle due cancellazioni avvenute in occasione dei due conflitti mondiali.

“Siamo molto dispiaciuti perché con l’annullamento del Giro – ha affermato il sindaco di Castelbuono Mario Cicero – si interrompe un percorso virtuoso di promozione culturale e sportiva del nostro paese, di una manifestazione che più di tutte, negli anni, ha contribuito a dare prestigio al nostro comune. Ringraziamo gli organizzatori per il loro impegno e per quello che hanno fatto anche quest’anno, credendoci fino all’ultimo. L’impegno da parte nostra per il 2021, se la pandemia ce lo permetterà – ha concluso il sindaco – sarà quello di un rinnovato impegno per far si che il Giro podistico Internazionale, ritorni ad assumere quel ruolo di ambasciatore di Castelbuono nel mondo”.

Dell’edizione 2020 del Giro podistico Internazionale di Castelbuono, rimane il ricordo della serata celebrativa del 26 luglio scorso in piazza Castello. Un revival pieno di emozioni e storicità che strizzava l’occhiolino alla data di recupero del 13 settembre, data che invece si è poi spenta come le speranze di organizzatori e appassionati.