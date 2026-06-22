 Annunciate le date del “Castelbuono AttrazioneLive Festival”

Ufficializzate le date della prima edizione del “Castelbuono AttrazioneLive Festival”. Per l’anno 2026 la rassegna, ideata ed organizzata dall’associazione culturale Attrazione Live ETS, si svolgerà dall’11 al 14 agosto con appuntamenti teatrali, culturali e musicali. Location della manifestazione saranno il Chiostro San Francesco, e le piazze Margherita e Castello. Prestissimo sarà diramato il programma dell’evento che avrà protagonisti prestigiosi artisti di caratura nazionale con appuntamenti esclusivi.