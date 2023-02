Antibiotico resistenza. Al Giglio il convegno in occasione della XXXI Giornata Mondiale del Malato

Domani, sabato 11 febbraio 2023, in occasione della XXXI Giornata Mondiale del Malato, presso la sala San Gabriele della Fondazione Giglio, il Servizio Pastorale Salute della Diocesi di Cefalù, in collaborazione con la Fondazione Ospedale Giglio di Cefalù, l’Associazione Medici Cattolici e l’Associazione Medici Madoniti organizza il Convegno Simposio sul tema “Antibiotico Resistenza”. Responsabile Scientifico il dott. Ildebrando D’Angelo.

L’antibiotico-resistenza è uno dei principali problemi di sanità pubblica con un forte impatto sia clinico che economico.

L’attività di sorveglianza dell’antibiotica resistenza in ambito umano è un punto chiave per verificare l’impatto delle strategie adottate e il raggiungimento di alcuni degli indicatori di salute pubblica.

L’obiettivo del Simposio è quello di promuovere la consapevolezza del fenomeno dell’antibiotico-resistenza e le buone pratiche di prescrizione e uso di antibiotici indirizzati ai soggetti maggiormente interessati in campo medico umano con strategie per il suo contrasto sia in ambito umano, ospedaliero e territoriale.

Il congresso vedrà come relatori medici e altre figure sanitarie della Fondazione Giglio e di altri nosocomi siciliani.

Apriranno i lavori il dott. Ildebrando D’angelo, Responsabile Scientifico del convegno simposio, e la dott.ssa Rita Zafonte, Responsabile del Servizio Pastorale Salute della Diocesi. Sarà presente don Giuseppe Licciardi, Vicario Generale e Moderatore della Curia.

Di seguito il programma completo:

8,45 Saluto Autorità

Dr G. Albano, Presidente Fondazione Ospedale Giglio

Dr S. Amato, Presidente Ordine dei Med. Chir. ed Odont. Palermo

Dr R. Pomo, Presidente Regionale AMCI

Dr F. Boniforti, Presidente Ass. Medici Cattolici AMCI

Dr G. Intrivici, Presidente Ass. Medici Madoniti

Dr R. Zafonte, Responsabile Servizio Pastorale della Salute

Dr I. D’Angelo, Responsabile Breast Unit Fondazione Istituto G. Giglio – Cefalù

Don C. Falcone, Assistente Spirituale AMCI

9,00 Prima sessione

Antibiotico resistenza sul territorio

Moderatori: Dr I. D’Angelo, Dr T. Iraci

“La gestione degli antibiotici nell’ambulatorio di medicina generale”

Dr R. Zafonte, Responsabile Servizio Pastorale della Salute

“La dispensazione degli antibiotici in farmacia”

Dr S. Cassisi, Dirigente Farmacia Rurali UTIFARMA Palermo

“Il Distretto Sanitario”

Dr A. Di Benedetto, Direttore Medico P.O. “G.F. Ingrassia” di Palermo

Tavola rotonda

Interverranno:

Dr M. Pastorello, Dr G. Capuano, Dr G. Profeta, Dr I. D’Angelo, Dr T. Iraci

Domande e discussione

10,45 Coffee break

11,00 Seconda sessione

Antibiotico resistenza e ospedale

Moderatori: Dr A. Mazzola, Dr R. Zafonte

“Sorveglianza ospedaliera”

Dr M. Cadelo, Medico Hospitalist – Servizio Infection Control Fondazione Istituto G. Giglio – Cefalù

Dr E. Matteini, Inf. Spec. Rischio infettivo Fondazione Istituto G. Giglio – Cefalù

“Farmacoeconomia e costi”

Dr S. Brocato, Farmacista Fondazione Istituto G. Giglio – Cefalù

“Meccanismi dell’antibioticoresistenza e risvolti pratici in ambito ospedaliero”

Dr A. Cascio, Ord. di Malattie Infettive e Tropicali, Dir. UOC Malattie Infettive e Tropicali AOU Policlinico “P. Giaccone”

“Antibiotico in ambiente chirurgico”

Dr A. Mazzola, Med. Internista Nefrologo – Fondazione Istituto G. Giglio – Cefalù

13,45 Chiusura dei lavori

Dr R. Zafonte, Responsabile Servizio Pastorale della Salute

Dr I. D’Angelo, Presidente del Simposio