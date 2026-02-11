Antonia Ippolito ✞ 11 febbraio 2026

Webcam Castelbuono
Servizio offerto da castelbuonometeo.it
Clicca per vedere lo streaming.
🔍 Cerca nei commenti
Commenti + votati questo mese
Costituente su mensa scolastica. Il video che smonta le bugie…
Consigli per il sindaco: 1) seguire urgentemente un corso sul diritto della…
Determinazione, formazione e futuro: l’istruzione diventa motore di sviluppo per…
Il sindaco di Castelbuono che parla a ruota libera di scuola, esprime…
Costituente su mensa scolastica. Il video che smonta le bugie…
Le bugie hanno sempre le gambe corte
Castelbuono, post del sindaco sulle scuole aperte scatena polemiche sui…
Bellissimo commento soprattutto il finale a sorpresa. Quando si dice: tutto torna
Castelbuono, post del sindaco sulle scuole aperte scatena polemiche sui…
Solo uno che non ha il senso delle Istituzioni poteva far “ironia”…
Giovani protagonisti del futuro: a Castelbuono il confronto con il…
I giovani sono senza dubbio, e per forza di cose, protagonisti del…
Commentatori + attivi questo mese
Ultimi Commenti
Webcam Castelbuono
Servizio offerto da castelbuonometeo.it
Clicca per vedere lo streaming in fullscreen (audio disattivato).
Caricamento articoli correlati...