Antonio Fiasconaro: “a Castelbuono mai più presentazioni di miei libri”

Per Castelbuono continuo ad essere “nemo profeta in patria”. E lo sarò per sempre. Mi spiace dirlo, ma è così, da troppo tempo, ormai.

Da quando nel 2013 presentai il mio libro “MORTE D’AUTORE A PALERMO” ho potuto constatare l’indifferenza di una popolazione e soprattutto di amministratori che, pur invitati dagli organizzatori, hanno disertato sistematicamente.

Avevo detto, in cuor mio, l’anno scorso, dopo la presentazione de “IL CAMMINATORE SOLITARIO” che non sarei più tornato a Castelbuono a presentare miei lavori e, invece, pur di non dire “no” all’amico e collega Rosario Mazzola che con grande sacrificio porta avanti i “Giovedì culturali al Chiostro” ho voluto mettermi ancora in gioco.

L’ho fatto, ahimé e ahinoi, in un periodo difficile come quello che stiamo attraversando con il Coronavirus. Ci siamo messi in gioco e abbiamo detto, proviamo a scuotere le coscienze e tentare a riprenderci la vita, quella che si è lacerata con l’arrivo e il propagarsi della pandemia.

Così non è stato. Devo ringraziare lo sparuto pubblico che ha avuto la pazienza di seguire la sera di giovedì 16 luglio 2020 la presentazione del mio ultimo libro “LA PRINCIPESSA TAM TAM E IL SEDICENTE CONTE” (Nuova Ipsa Editore) ma, ribadisco ancora una volta che Castelbuono, un tempo culla della cultura e della intellighenzia, ancora una volta si è dimostrata, e non avevo dubbi, la tomba dell’indifferenza. E’ finito il tempo, quando si diceva che Castelbuono era “l’ombelico del mondo”. Non lo è più, ormai da troppo tempo. E non lo sarà più.

Negli anni ho avuto modo di presentare, nella terra che ha dato i natali a uomini come Ottavio Abbruzzo, Vincenzo Errante, Antonio Castelli, Antonio Mogavero Fina, Tonino Zito, Giuseppe Mazzola Barreca, diverse illustre personalità del mondo della cultura e della scienza che hanno accompagnato il mio cammino letterario e, purtroppo devo constatare con amarezza, il paese ha ignorato e sistematicamente disertato.

Ora basta! Ho deciso e l’ho detto pubblicamente giovedì 16 luglio 2020, che la presentazione alla rassegna “Giovedì culturali al Chiostro” sarebbe stata l’ultima. E lo è stata.

“Le civiltà muoiono per l’indifferenza verso i valori peculiari che le fondano” (Nicolas Gomez Davila).

Video: https://www.facebook.com/antonio.fiasconaro.96/videos/pcb.3234681959928388/3234681763261741/?type=3&theater