ApertaMente Unplugged: i cantautori ZIBBA e GNUT stasera 8 agosto in piazza Castello

“ApertaMente Unplugged” è il nuovo format per l’estate 2020 proposto dall’associazione culturale ApertaMente. Ospiti i cantautori ZIBBA (Premio Tenco 2012 per miglior album) e GNUT in programma stasera 8 agosto a Castelbuono in Piazza Castello alle ore 22.00.

Concerti in versione acustica a cura di due rinomati cantautori italiani che porteranno sul palco le canzoni più significative della loro carriera e le ultime produzioni del 2020.

Ingresso: € 3,00 per poltrona in platea.