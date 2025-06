Aperte le iscrizioni a EXOSchool II

Seconda edizione della scuola per studenti universitari organizzata dal gruppo di Esopianeti dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Palermo

La scuola, destinata a studenti universitari, è focalizzata su alcuni aspetti dell studio degli Esopianeti e della fisica stellare e comprende:

– lezioni introduttive sugli esopianeti e sulle osservazioni astronomiche tenute da ricercatori dell’Osservatorio Astronomico di Palermo l’11 ed il 12 settembre 2025;

– due notti di osservazioni presso la Fondazione GAL Hassin – Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche, Isnello (PA) nelle notti del 13 e 14 settembre;

– rientro a Palermo il 16 settembre.

Successivi incontri in modalità ibrida per l’analisi dei dati e la presentazione dei risultati.

La partecipazione alla scuola è limitata a 20 studenti. La scuola non prevede nessun costo di iscrizione e copre i costi di vitto, alloggio e trasporto (da/per Palermo) per il periodo trascorso ad Isnello (13-16 settembre). Restano esclusi i costi di vitto e alloggio per i giorni 11 e 12 settembre a Palermo, così come le eventuali spese di viaggio da e per Palermo all’inizio e/o alla conclusione della scuola.

La scadenza per sottomettere la propria iscrizione è il 20/07/2025 alle ore 12:00.

Per ulteriori informazioni, programma ed iscrizioni visitare il sito EXOSchool II https://www.astropa.inaf.it/scientific-and-technological-activities-in-brief/esopianetiexo-planets/exo-school-i/ o contattare mattia.darpa@inaf.it.