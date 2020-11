Aperte le iscrizioni alla scuola online per “Amministratori Enti Locali” a cura del PD. Tutti i dettagli

Il Partito Democratico avvierà nei prossimi giorni una scuola di politica rivolta ad una nuova (e non solo) generazione di amministratori locali, studenti e professionisti che hanno l’ambizione di essere e/o divenire CLASSE DIRIGENTE.

C’è bisogno di pensare, di ricercare, di discutere, di confrontarsi, di approfondire per essere sempre più all’altezza dei compiti che ognuno è chiamato a svolgere e per riscoprire il ruolo e il significato della Politica in un momento dirimente per la storia dell’umanità a causa della pandemia.

Una scuola APERTA non solo agli iscritti del Partito Democratico ma a tutti coloro che abbiano una coscienza critica, che intravedono nell’avversario politico semplicemente un avversario con cui confrontarsi e non un nemico da abbattere e che intendono l’impegno pubblico come un servizio da rendere a tempo determinato fatto con competenza e professionalità, certo, ma mai per professione.

Per iscriversi basta inviare una mail all’indirizzo info@democraticipalermo.it fornendo nome, cognome, mail e rec. telefonico e sarete registrati e pronti per partecipare alle lezioni on-line il cui calendario è allegato.

Buon lavoro e buona partecipazione.

Per il Coordinamento, Il Segretario, Vincenzo Capuana