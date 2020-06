Appello di solidarietà per le Missioni Francescane

(Di Padre Paolo Fiasconaro) – Stiamo vivendo in tutto il mondo un momento difficile che sta mettendo in ginocchio quasi tutte le popolazioni del pianeta a causa della pandemia da Coronavirus. Nessuno avrebbe immaginato che all’inizio del 2020 questo terribile tsunami avrebbe messo in ginocchio più di 8 milioni di contagiati.

Certamente è un interrogativo terribile che interpella ognuno di noi a cambiare forse qualche stile di vita, fino ad ora inimmaginabile. Notiamo che nessuno è esente da questo flagello ed occorre affidarsi al buon Dio ( per chi crede) che metta la mano sulla intera comunità degli uomini per proteggere “ questa casa comune che abitiamo”, come dice Papa Francesco.

Anche Noi Francescani siamo stati colpiti da questa pandemia, non solo in Italia, ma nei 40 paesi del mondo dove vivono migliaia di popolazioni assistite dai nostri Missionari Francescani.

Io da 8 anni mi occupo delle Missioni del mio Ordine nei 5 continenti e ogni giorno sono a contatto con le sofferenze e gli infiniti bisogni dei nostri mille Missionari che sono in prima linea a combattere contro il Covid e la povertà. Dal mio Centro Missionario Onlus di Roma e dal mio ufficio di Trastevere, ogni giorno dialogo con tanti frati e suore che gestiscono ospedali, scuole con più di sei mila alunni, mense scolastiche, orfanotrofi, parrocchie e assistenza quotidiana alle famiglie indigenti. Naturalmente arrivano sul mio tavolo richieste di aiuto, progetti, cibo, vestiario, arredo scolastico, attrezzature sanitarie, pozzi da scavare per alleviare le sofferenze della povera gente.

Ma quello che mi rattrista in questo momento storico è la pandemia ingovernabile nelle Missioni. Mi riferisco al Brasile e in particolare in Amazzonia, dove i nostri missionari assistono ogni giorno migliaia di Indios che vanno morendo a causa del rientro di tanta gente infetta dalla capitale Manaus nei propri villaggi. La Missione ha dovuto attrezzare una sartoria per confezionare migliaia di mascherine che i missionari distribuiscono nei villaggi adiacenti al Rio delle Amazzoni.

Anche in Africa abbiamo molti problemi soprattutto, in Zambia, Uganda, Tanzania e Burkina Faso e in America Latina è emergenza sanitaria in Cile, Perù, Venezuela, Messico, Bolivia ed Ecuador. Tutte zone che si trovano in gravi difficoltà a causa delle carenze di strutture sanitarie e spesso le nostre Missioni si trasformano in ospedali da campo.

Ho voluto fare questo drammatico APPELLO, pubblicato nell’homepage del sito “Castelbuonolive”, per rivolgermi a Voi e pregarvi di devolvere il 5 X 1000 nella vostra denuncia dei redditi a favore delle Missioni Francescane. E’ questo l’unico segno tangibile per dimostrare che con una semplice firma sul nostro Codice Fiscale 97749990582 e certamente andrà in buone mani e allieverà tante sofferenze.

Vi ringrazio e certamente non mancherà la preghiera quotidiana dei Missionari per i miei cari concittadini generosi.

Roma 16 Giugno 2020

P. Paolo Fiasconaro