Approvata dal Consiglio Comunale  la mozione-appello sul voto fuori sede presentata dalla Consulta Giovanile di Castelbuono

di · Aggiornato il

Iscriviti per seguire i commenti
Notificami

0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments

Caricamento articoli correlati...

0
Cosa ne pensi? Commenta!x