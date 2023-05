Approvato il progetto di bilancio della SRR Palermo Provincia Est per l’esercizio 2022 Pronti per l’autonomia d’ambito

L’Assemblea dei Soci della SRR Palermo Provincia Est, a cui hanno partecipato i Sindaci dell’ambito territoriale e riunitasi a Termini Imerese lo scorso 11 maggio, ha approvato il bilancio per l’esercizio 2022 che presenta un pareggio di bilancio.

Nel corso della sua relazione la Presidente Avv. Daniela Fiandaca ha illustrato le attività svolte dalla SRR nell’anno 2022 e quelle ancora in itinere. La principale riguarda la ormai vicina conclusione dell’iter per ottenere l’autorizzazione a costruire il Polo Impiantistico a Balza di Cetta nel comune di Castellana Sicula : “Siamo pronti per l’autonomia d’ambito. Se tutto procede come previsto prima dell’estate avremo l’autorizzazione per porre la prima pietra!”- Dichiara la presidente Daniela Fiandaca.

L’assemblea molto partecipata ha evidenziato ancora la sinergia a regime tra SRR e Comuni Soci riguardo tutte le attività che la società coordina e dirige con continuità. Questo consente il raggiungimento di diversi obiettivi strategici previsti dalle normative di settore e dalla linea politica tracciata dal CDA a guida Fiandaca sui temi della comunicazione, trasparenza degli atti amministrativi, efficienza ed efficacia delle azioni poste in essere durante il percorso amministrativo.

I Sindaci saranno chiamati a compiere scelte che con il coordinamento dell’SRR Palermo Provincia Est segneranno un nuovo corso. L’economicità – che poi riguarda da vicino i cittadini- dipende da tanti fattori: c’è un elemento nuovo nella gestione integrata dei rifiuti evidenziato nel corso dell’Assemblea che è quello della Qualità che si aggiunge fino a sostituire quello della Quantità.

In particolare, il servizio di igiene ambientale è pienamente a regime e in questi mesi si sta svolgendo presso l’UREGA di Palermo una gara gestita dalla SRR e riguardante l’affidamento del servizio di igiene urbana in 6 Comuni i cui affidamenti in ARO erano scaduti.

Nel corso dell’Assemblea sono stati anche forniti alcuni dati tecnici, tra cui i dati di produzione di rifiuti del territorio. Nel 2022 nei 38 Comuni della SRR si sono prodotte oltre 64.000 tonnellate di rifiuti e si è raggiunta a livello d’ambito una percentuale di raccolta differenziata di oltre il 62%.

Il Cda e gli uffici della SRR stanno accompagnando i Comuni negli adempimenti richiesti dall’ARERA quali la redazione e la validazione dei PEF (che per il 2022 ammontano complessivamente a oltre 33 milioni di euro) e alle azioni riguardanti la cosiddetta TQRIF (ovvero il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani) quali, tra le altre cose, l’approvazione della carta di qualità del servizio e la prossima attivazione degli sportelli online per tutta l’utenza.

La Presidente Fiandaca dichiara: “Con l’approvazione del bilancio 2022 e con quanto emerso dagli interventi in Assemblea si evince l’apprezzamento per le attività svolte dalla SRR in qualità di Autorità d’Ambito che ripaga l’impegno ed il lavoro fin qui profusi, conferma la validità del lavoro di squadra e collegiale, dando la giusta motivazione per continuare in questa direzione”.