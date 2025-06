Approvato progetto di consolidamento via T. Ernesto Forte

FINALEMENTE.

L’Amministrazione comunale esprime il proprio ringraziamento all’ing. Sergio Tumminello per il costante impegno profuso sin dal suo insediamento come Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico della Regione Siciliana. Grazie al suo operato, si è finalmente giunti alla fase conclusiva dell’importante intervento di drenaggio e consolidamento di Via Tenente Ernesto Forte.Come è noto, la strada è chiusa da diversi anni a causa di una frana che ne ha compromesso la viabilità. Dopo mesi di interlocuzioni settimanali e confronti per definire i vari passaggi burocratici del progetto, in data 30 maggio 2025 è pervenuta una nota che fissa la conferenza di servizio per l’approvazione del progetto di consolidamento. La conferenza è convocata per il 17 giugno 2025, alle ore 10:30, presso l’Ufficio del Commissario di Governo a Palermo.Il Sindaco ha dichiarato: “Purtroppo, come accade in molte vicende che coinvolgono l’apparato burocratico della Regione Siciliana, l’iter amministrativo ha subito numerosi ritardi. Tuttavia, l’Amministrazione comunale non ha mai smesso di sollecitare costantemente questo intervento. È doveroso oggi sottolineare il fondamentale contributo dell’ing. Sergio Tumminello, il cui impegno ha permesso di accelerare le procedure e di avvicinarci al momento cruciale della gara d’appalto. Questo lavoro consentirà di recuperare un’area del nostro centro urbano da tempo compromessa, restituendo sicurezza e serenità ai residenti del quartiere e stabilizzando un versante delicato del territorio.”L’Amministrazione Comunale di Castelbuono