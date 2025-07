Apre a Castellana Sicula la nuova delegazione Centro Assistenza Bollette: assistenza gratuita per le utenze domestiche e aziendali

Castellana Sicula, 14 luglio 2025 – Sarà inaugurata mercoledì 16 luglio alle ore 19, in corso Giuseppe Mazzini 140, la nuova delegazione del CAB – Centro Assistenza Bollette, uno sportello dedicato a fornire supporto gratuito e soluzioni concrete ai cittadini delle alte Madonie alle prese con le proprie utenze.

Il CAB è una rete nazionale di professionisti – in continua espansione – specializzati nell’assistenza su energia, telefonia e servizi connessi, che opera già in oltre 330 delegazioni sparse per l’Italia.

L’obiettivo è chiaro: aiutare privati e aziende a ridurre i costi delle utenze e offrire tutela legale in caso di controversie con i gestori.

La sede di Castellana Sicula offrirà un ampio ventaglio di servizi gratuiti, tra cui:

• consulenza e assistenza personalizzata;

• nuove attivazioni per acqua, luce, gas e telefonia;

• rateizzazioni e disdette;

• volture e variazioni contrattuali;

• richiesta del bonus sociale e rimborso del canone Rai;

• pagamento di bollettini postali, bolli auto e altri tributi tramite circuito PagoPA.

«Da sempre sono al fianco della comunità madonita – dichiara Vincenzo Lapunzina, store manager della Delegazione – e questa apertura rappresenta un piccolo ma significativo passo verso una maggiore consapevolezza e tutela dei diritti dei cittadini».

L’inaugurazione sarà un’occasione per conoscere da vicino i servizi offerti e incontrare il team di professionisti che sarà operativo al fianco della cittadinanza.

Per l’occasione, non mancheranno convivialità e gusto: in programma una spaghettata e una torta realizzata a quattro mani dai maestri pasticceri castellanesi.