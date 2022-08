Area pedonale urbana. Arriva un altro varco elettronico in via Ypsigro

Ascolta l'articolo

E’ attivo da ieri 29 agosto il terzo varco elettronico per il controllo degli accessi nell’area pedonale urbana di Castelbuono. Il nuovo sistema di controllo elettronico sanzionatorio è stato installato all’imbocco di via Ypsigro ossia la strada che da largo Benedettini conduce in via Sant’Anna.

Dunque salgono a tre le telecamere che inesorabilmente inviano multe agli automobilisti distratti, la prima installata nei pressi della fontana Venere Ciprea è stata al centro di non poche polemiche a causa della scarsa visibilità del semaforo segnalatore situato in piazza Matteotti, la seconda è posizionata in piazza Margherita proprio all’inizio di via Sant’Anna e la terza dunque blocca l’accesso in via Ypsigro. Per quest’ultimo varco, fino al 29 settembre la violazione potrà essere accertata e contestata dal personale della Polizia Municipale eventualmente presente al varco in questione.