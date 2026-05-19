Arrestati “finti carabinieri” che truffavano gli anziani: sei arresti e una denuncia tra Geraci, Castelbuono e Misilmeri

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