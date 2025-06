Arriva la 19^ edizione del DiVino Festival a Castelbuono. Ecco il programma completo della manifestazione che si concluderà lunedì 30 giugno con l’atteso Salone del DiVino

CASTELBUONO 26.06.2025 – Tutto pronto per la XIX edizione del DiVino Festival a Castelbuono che quest’anno si preannuncia più ricca di appuntamenti, merito di un format ormai collaudato che unisce gusto, cultura e bellezza. La degustazione dei vini si accompagnerà a specialità gastronomiche, buona musica, masterclass e momenti di intrattenimento. Il pubblico potrà vivere un’esperienza a 360 gradi grazie all’eccellenza della produzione vitivinicola siciliana e un’area gastronomica interamente dedicata ai prodotti tipici di Castelbuono e del territorio madonita. Un evento di grande spessore organizzato dall’Associazione Baz’art Sicilia e finanziato dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea- Dipartimento Regionale dell’Agricoltura che quest’anno presenta una grande novità: il Salone del DiVino aperto il lunedì 30 giugno con oltre 600 etichette in degustazione.

La scelta di spostare la giornata del Salone dal tradizionale appuntamento domenicale al lunedì nasce da una volontà precisa: favorire la partecipazione degli operatori di settore, semplificando l’accesso per enotecari, ristoratori, buyer, sommelier e professionisti del vino, che spesso durante il fine settimana sono impegnati nelle rispettive attività. Questa decisione si inserisce in una visione più ampia di crescita e confronto professionale.

L’edizione di quest’anno ospita inoltre cantine provenienti da 15 regioni italiane e da 13 Paesi esteri, con presenze che spaziano dalla Sicilia al Piemonte, dalla Toscana al Friuli, fino a realtà internazionali di rilievo da Francia, Germania, Giappone, Stati Uniti, Nuova Zelanda, Sud Africa, Grecia, Slovenia, e altri ancora. La giornata di lunedì 30 giugno sarà quindi davvero speciale: al Chiostro S. Francesco dalle 12.00 alle 20.00 (ultimo accesso alle 19.00) si potrà accedere ai banchi di assaggio per scoprire nuove realtà o approfondire la conoscenza di alcuni vini già noti.

Ambasciatori del Gusto e della Cultura

L’edizione 2025 del DiVino Festival vedrà la presenza di prestigiosi Ambasciatori del Gusto e della Cultura: l’eclettico artista Morgan, il carismatico chef Simone Rugiati, Michele Serra, penna sagace e osservatore acuto della società italiana, Marino Bartoletti, voce autorevole del giornalismo sportivo e fine conoscitore della cultura popolare, Andrea Amadei, gastronomo e sommelier, voce esperta del programma “Decanter” su Rai Radio 2, e poi l’innovativa associazione Generazione Next cheincarna il futuro del settore vinicolo italiano portando una ventata di freschezza e modernità alla produzione, alla commercializzazione e alla fruizione del vino, con un occhio attento alle nuove tendenze e alla valorizzazione del territorio. Grandi nomi che con la loro passione e il loro contributo unico arricchiranno ulteriormente un evento dedicato alla celebrazione del gusto, della cultura e delle meraviglie del territorio di Castelbuono. A loro sarà consegnato il prestigioso premio, presentato da Daniele Lucca, durante la cerimonia che si terrà il 28 giugno alle ore 21.00 in Piazza Castello.

Programma dell’evento

27 GIUGNO

VIA SANT’ANNA PIAZZA MARGHERITA

16.00 Inaugurazione Mostra sui Balconi

RISTORANTE PALAZZACCIO

16.30 – FRANCESCO SAVERIO RUSSO presenta “I nobili aromatici piemontesi”. Viaggio alla scoperta di Moscato Bianco e Brachetto con i vini dei Consorzi di Tutela dell’Asti Docg e del Brachetto d’Acqui Docg.

PIZZA CASTELLO

21.30 Duo comico MATRANGA&MINAFO in “Altrimenti ci aggalliamo”

22.30 FRANCESCO BUZZURRO in concerto inserito all’interno di SICILIA JAZZ FESTIVAL in collaborazione con il DIVINO FESTIVAL

28 GIUGNO

RISTORANTE PALAZZACCIO

16.00 – “La Maremma e i suoi grandi Vermentini”. FRANCESCO SAVERIO RUSSO e il direttore del Consorzio Vini Maremma Doc condurranno la degustazione dei vincitori del VERMENTINO GRAND PRIX

PIZZA CASTELLO

20.30 Premiazione “GUSTO DIVINO 2025” e Contest “Divin’Art”

22.30 MORGAN in “pianoforte e voce”

29 GIUGNO

11.00 Assaggia il futuro del vino! GENERAZIONE NEXT incontra i giovani produttori e degusta i loro vini in libertà.

22.45 Concerto a cura di Sicilia Jazz Festival OSVALDO LO IACONO

30 GIUGNO

CHIOSTRO S. FRANCESCO | SALONE DEL DIVINO dalle 12.00 alle 20.00 (Ultimo ingresso ore 19.00). Oltre 600 etichette in degustazione.

MASTERCLASS A CURA DI VINO&DESIGN

11.00 “Palmer & Co: l’arte dello Champagne condiviso”. Una masterclass alla scoperta dello stile elegante e armonico della storica maison cooperativa di Reims. Tra lunghi affinamenti sui lieviti e savoir-faire collettivo, si degusteranno etichette che raccontano la raffinatezza della Côte des Blanc e della Montagne de Reims. A cura di Selena Cortot.

12.00 “Terre Nere: eleganza vulcanica in bottiglia”. Un’occasione per esplorare l’anima dell’Etna attraverso i vini di Tenuta delle Terre Nere. Dal Nerello Mascalese ai cru di contrada in un racconto di terroir, altitudini e mineralità. Verticale di annate storiche di prefillossera” a cura di Christian Liistro.

13.00 “Intorcia Heritage: un viaggio sensoriale nel tempo”. Masterclass dedicata all’eredità liquoristica di Casa Intorcia, tra Marsala e innovazione. Alla scoperta di profumi, tecniche ed aneddoti che raccontano oltre un secolo di tradizioni in ogni goccia.

Il DiVino Festival è reso possibile grazie anche agli sponsor RCR Cristalleria Italiana, Tomarchio e Giaconia supermercati.

Per info e contatti: associazionebazartsicilia@gmail.com

Il programma completo è visionabile sul sito www.divinofestival.it