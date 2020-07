ART MOVIE: collettiva d’arte contemporanea dedicata al cinema

Mario Castellese Presidente dell’Associazione artistica Art Emotions For Soul (Mussolente VI), comunica

che l’Amministrazione Comunale di Castelbuono in collaborazione con il Centro Polis ospiterà una delle tre tappe in Italia della collettiva d’arte dedicata al cinema con omaggio speciale alla cinematografia di Tornatore.

Si potranno ammirare le opere di 31 artisti provenienti da diverse parti d’Italia dal 18 al 27 luglio 2020 presso i locali “Centro Sud” in via Umberto I a Castelbuono.

Il cinema e l’arte, due finestre sul mondo della creatività, delle idee e dell’animo umano, con la stessa funzione di descrivere o interpretare la condizione umana e/o la realtà sociale, instaurano un rapporto paritario anche quando convergono e a volte si fondono. Si potranno ammirare le opere degli artisti:

Anna Acciarino (Trieste), Claudia Barsacchi (San Vincenzo LI), Valter Baruffa (Casoni di Mussolente VI), Anna Maria Berlingerio (Riano RM), Maria Luisa Bertoni (Sesta Godano SP), Maria Teresa Bolis (Monza), Liana Degan (Padova), Fabienne Di Girolamo (Teramo), Mimmo Emanuele (L’Aquila), Margherita Fascione (Rocca D’Evandro CE), Gaia Ghezzi (Milano), Luciana Giuriato (Abano Terme PD), Elena Kuleshova (AppignanoMC), Margherita Masuzzo (Noto), Roberta Mello Teggia (Veglio BI), Francesca Ore (Firenze), Loria Orsato (Valdagno VI), Katia Papaleo (Milano), Alessandro Passarino (Torino), Juri Perin (Milano), Nadia Piotto (Romano D’Ezzellino VI), Liala Polato (Gussago BS), Dannie Praed (Modena), Lorena Premoli (Milano), Anna Proietti (Roma), Milena Stradiotto (San Zenone Degli Ezzellini TV), Oria Strobino (Cesena), Maria Felice Vadalà (Palermo), Valentina Vurchio (Cerignola FG), Laura Zilocchi (Guastalla RE), Antonio Zenadocchio (L’Aquila).

La mostra sarà visitabile :

Vernissage giorno 18 luglio ore 18,30,

dal 19 al 27 luglio 2020 nel seguente orario 10,30/13 18/23.

Ideatore e Curatore della mostra è l’Artista Mario Castellese

info: 320 76 900 60 Mario Castellese