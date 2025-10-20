“Artisti a Corte”: l’arte torna protagonista a Castelbuono

Castelbuono. Torna anche quest’anno Artisti a Corte, la mostra mercato d’arte che da quattro edizioni accompagna la celebre manifestazione Funghi Fest, trasformando il cuore del paese madonita in un palcoscenico a cielo aperto.

L’appuntamento è fissato per domenica 26 ottobre 2025, dalle 10:00 alle 18:00, nello splendido scenario del belvedere di Castelbuono, alle spalle del maestoso Castello dei Ventimiglia.

Organizzato dall’associazione artistica Pittamu di Castelbuono, l’evento nasce da un’idea del maestro Francesco Licciardi, artista e promotore culturale, che da anni si impegna per riportare l’arte tra la gente.

Come ama ripetere Licciardi, “la vera arte non ha bisogno di essere spiegata”: è emozione pura, linguaggio universale, incontro diretto tra l’artista e l’osservatore.

Artisti a Corte non è solo una mostra, ma una manifestazione che vuole riaffermare il valore dell’arte come patrimonio condiviso e come motore culturale del territorio. Un’esperienza culturale e sensoriale. È un invito a riscoprire l’arte libera dalle logiche del mercato e dai recinti delle gallerie, riportandola nei luoghi del quotidiano, là dove può essere vissuta e condivisa da tutti.

Attraverso questa iniziativa, l’associazione Pittamu e il maestro Licciardi rinnovano il loro impegno nel promuovere una cultura che sia partecipata e libera, capace di valorizzare il talento e di restituire all’arte il ruolo che le spetta: quello di un linguaggio vivo, aperto e profondamente umano.

Durante l’intera giornata, il parco panoramico che si affaccia sul belvedere si trasformerà in un laboratorio creativo a cielo aperto. Venticinque artisti, provenienti da diversi centri della Sicilia, esporranno e realizzeranno le proprie opere en plein air, seguendo la tradizione dei grandi maestri impressionisti.

Pennellate, colori e forme daranno vita a un’atmosfera sospesa, quasi onirica, in cui il pubblico potrà immergersi per riscoprire il valore autentico dell’espressione artistica.

A partecipare a questa edizione saranno: Alberto Amodeo, Salvatore Balsamo, Mimma Bellino, Filippo Calvaruso, Sebastiano Caracozzo, Nicola Cicero, Dorotea Cimino, Claudia Clemente, Marianna Di Pasquale, Giovanni Frattini, Salvatore Gatto, Federica e Giusy Glorioso, Vincenzo Grimaldi, Michele Iacono, Francesco Licciardi, Patrizia Milazzo, Irene Minerva, Riccardo Morini, Cristina Paladino, Fabio Piraino, Giacomo Pilato, Rosa Torre, Vania Sausa, Marianna Simoncini e Carla Zingales Sdanghi.

Le loro opere e le diverse esperienze artistiche daranno vita a un percorso visivo ricco e variegato, che abbraccia molteplici linguaggi e sensibilità, ma con un comune denominatore: l’amore per l’arte come strumento di incontro, espressione e crescita collettiva.

Un tripudio di colori, talento e passione che renderà Castelbuono, ancora una volta, una piccola capitale dell’arte siciliana.