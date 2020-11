ASP di Palermo: attivata l’ADI Covid per le cure domiciliari e le cure palliative ai pazienti contagiati dal coronavirus

GARANTITE ANCHE LE TRASFUSIONI DOMICILIARI

PALERMO 23 NOVEMBRE 2020 – L’Asp di Palermo ha attivato l’ADI Covid mediante la realizzazione di 4 team dedicati: due per le cure Domiciliari Integrate e due per le Cure Domiciliari Palliative.

L’attività è dedicata ai pazienti (che necessitano di cure domiciliari) risultati positivi al tampone o in isolamento fiduciario con bisogni sociosanitari non procrastinabili.

L’Asp di Palermo garantisce anche la trasfusione domiciliare ai pazienti, risultati positivi al Covid, affetti da talassemia (o altre emoglobinopatie). Tale attività è assicurata anche ai pazienti oncologici che hanno necessità di gestire le medicazioni degli accessi vascolari a cui non può essere assicurata in ospedale la prestazione in quanto positivi al covid. (nr)